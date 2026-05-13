Bali Kuasai 25 Persen Pasar Properti Hunian Mewah, Catat 70 Proyek Aktif

bali.jpnn.com, JAKARTA - Regional Vice President-Asia Pacific STR Jesper Palmsqvuit menilai okupansi atau tingkat keterisian hotel-hotel mewah di Indonesia sudah kembali seperti saat sebelum pandemi COVID-19 dengan tingkat resilien yang lebih tinggi.

Okupansi hotel mewah di Indonesia pada periode 12 bulan hingga Maret 2026 sudah menyamai capaian sebelum pandemi, yakni mencapai 64 persen.

Angka tersebut melampaui kinerja segmen hotel lainnya yang masih berada di bawah level pra-pandemi yang angkanya berada pada kisaran 59 persen.

Jesper Palmsqvuit menyebut tarif kamar hotel di Indonesia ikut mengalami kenaikan lebih dari 40 persen dibandingkan 2019.

"Jadi ini merupakan sesuatu yang harus ditanggapi dengan sangat positif dan menjadikan proyeksinya pun untuk masa depan menjadi tinggi," kata Jesper Palmsqvuit dilansir dari Antara.

Salah satu wilayah yang disebutnya mengalami pertumbuhan sektor wisata mewah yang baik adalah Bali.

Merujuk data riset yang dilakukan C9 Hotelworks, Bali saat ini menjadi penyumbang sekitar 25 persen nilai pasar branded residence (properti hunian mewah) di Indonesia.

Terdapat lebih dari 70 proyek pengembangan aktif yang tersebar di sejumlah kawasan wisata seperti Canggu, Berawa, Uluwatu, Seminyak, Badung, sampai dengan Sanur, Denpasar.