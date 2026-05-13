JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bali Kuasai 25 Persen Pasar Properti Hunian Mewah, Catat 70 Proyek Aktif

Bali Kuasai 25 Persen Pasar Properti Hunian Mewah, Catat 70 Proyek Aktif

Rabu, 13 Mei 2026 – 10:32 WIB
Bali Kuasai 25 Persen Pasar Properti Hunian Mewah, Catat 70 Proyek Aktif - JPNN.com Bali
Ilustrasi pintu masuk ITDC, properti mewah di kawasan the Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Foto: ANTARA/HO-ITDC Nusa Dua

bali.jpnn.com, JAKARTA - Regional Vice President-Asia Pacific STR Jesper Palmsqvuit menilai okupansi atau tingkat keterisian hotel-hotel mewah di Indonesia sudah kembali seperti saat sebelum pandemi COVID-19 dengan tingkat resilien yang lebih tinggi.

Okupansi hotel mewah di Indonesia pada periode 12 bulan hingga Maret 2026 sudah menyamai capaian sebelum pandemi, yakni mencapai 64 persen.

Angka tersebut melampaui kinerja segmen hotel lainnya yang masih berada di bawah level pra-pandemi yang angkanya berada pada kisaran 59 persen.

Baca Juga:

Jesper Palmsqvuit menyebut tarif kamar hotel di Indonesia ikut mengalami kenaikan lebih dari 40 persen dibandingkan 2019.

"Jadi ini merupakan sesuatu yang harus ditanggapi dengan sangat positif dan menjadikan proyeksinya pun untuk masa depan menjadi tinggi," kata Jesper Palmsqvuit dilansir dari Antara.

Salah satu wilayah yang disebutnya mengalami pertumbuhan sektor wisata mewah yang baik adalah Bali.

Baca Juga:

Merujuk data riset yang dilakukan C9 Hotelworks, Bali saat ini menjadi penyumbang sekitar 25 persen nilai pasar branded residence (properti hunian mewah) di Indonesia.

Terdapat lebih dari 70 proyek pengembangan aktif yang tersebar di sejumlah kawasan wisata seperti Canggu, Berawa, Uluwatu, Seminyak, Badung, sampai dengan Sanur, Denpasar.

Bali saat ini menjadi penyumbang sekitar 25 persen nilai pasar branded residence (properti hunian mewah) di Indonesia.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali properti Properti Mewah okupansi hotel wisman Indonesia C9 Hotelworks

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija

  2. Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit - JPNN.com Bali

    Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit

  3. Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU