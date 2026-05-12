PKB 2026 Diikuti 20.929 Seniman dari 673 Sekaa, Makna Temanya Mendalam

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Dinas Kebudayaan Bali Ida Bagus Alit Suryana menyampaikan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII 2026 yang berlangsung pada 13 Juni hingga 11 Juli bakal diramaikan ribuan seniman.

Mereka tidak hanya dari Bali, tetapi juga provinsi lain di Indonesia.

“Sebanyak 20.929 seniman dari 673 sekaa akan terlibat dalam pelaksanaan PKB XLVIII 2026,” ujar Kadisbud Bali Ida Bagus Alit Suryana, Selasa (12/5).

PKB XLVIII 2026 mengusung tema "Atma Kerthi: Jiwa Sidha Parisudha", yang bermakna Memuliakan Jiwa Paripurna.

Tema ini berfokus pada penyucian jiwa, nilai refleksi, dan pemuliaan diri melalui aktivitas seni yang berkaitan dengan kesucian.

“Tema ini dimaknai sebagai upaya pemuliaan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih, dan suci.

Dalam perspektif kosmologi Bali, Atma Kertih dimaknai sebagai proses penyucian dan peneguhan kualitas batin manusia agar selaras dengan nilai-nilai kebenaran, kebijaksanaan, dan harmoni semesta,” ujar Kadis Kebudayaan Bali Ida Bagus Alit Suryana, Selasa (12/6).

Melalui tema ini, PKB mempertegas kedudukan seni bukan sekadar tontonan estetika, melainkan medium spiritual yang menuntun manusia menuju Sidha Parisudha—kesadaran diri luhur dan jiwa yang murni hasil dari olah rasa, cipta, serta karsa.