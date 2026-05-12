Koster Berharap Presiden Prabowo Buka Pawai Pesta Kesenian Bali 2026

Selasa, 12 Mei 2026 – 18:19 WIB
Gubernur Wayan Koster menaruh harapan besar agar Presiden RI Prabowo Subianto dapat hadir langsung untuk membuka pawai Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII 2026 saat memimpin Rapat Pleno PKB di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (12/5).

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menaruh harapan besar agar Presiden Prabowo Subianto dapat hadir langsung untuk membuka pawai Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII 2026.

Hal tersebut disampaikan Koster saat memimpin Rapat Pleno PKB di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (12/5).

“Saya berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa hadir membuka pawai Pesta Kesenian Bali,” kata Koster di hadapan peserta rapat.

Kehadiran kepala negara dinilai akan memperkuat gaung PKB sebagai ajang pelestarian seni budaya terbesar yang tidak hanya menjadi kebanggaan kearifan lokal, tetapi juga telah menjadi perhatian internasional.

Pesta Kesenian Bali 2026 dijadwalkan berlangsung selama satu bulan penuh, mulai 13 Juni hingga 11 Juli 2026.

Koster menegaskan bahwa PKB harus dikelola secara profesional dan menjaga standar kualitas yang tinggi.

Menurutnya, konsistensi Bali dalam menyelenggarakan pesta kesenian secara rutin setiap tahun adalah sebuah pencapaian yang sulit ditandingi daerah lain.

“Hanya Bali yang mampu melaksanakan pesta kesenian daerah secara rutin dan berkelanjutan setiap tahun.

