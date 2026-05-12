Menkum Supratman: Riset Perguruan Tinggi Harus Punya Nilai Ekonomi

bali.jpnn.com, BANDUNG - Kementerian Hukum Republik Indonesia menggelar kegiatan Whats Up Campus Calls Out bertajuk "Dari Riset Jadi Aset: Saat Ide Menjadi Kekuatan Ekonomi" pada Selasa, 12 Mei 2026, di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Prof. Stella Christie.

Hadir juga Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tata Cipta Dirgantara, pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung, pengamat ekonomi dan pebisnis Gita Wirjawan yang hadir secara virtual, serta para rektor perguruan tinggi se-Jawa Barat.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kadiv PPPH Mustiqo Vitra beserta jajaran hadir secara virtual.

Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Bali menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penguatan perlindungan dan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia.

Menteri Hukum Supratman menegaskan bahwa Kementerian Hukum tidak hanya hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual, tetapi juga memastikan inovasi anak bangsa dapat dikomersialisasikan dan memiliki nilai ekonomi.

"Kami ingin memastikan temuan dan riset perguruan tinggi tidak berhenti sebagai dokumen ilmiah, melainkan dapat dimanfaatkan secara nyata untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional," ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Menteri Hukum juga menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menghadirkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui kredit usaha rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp10 triliun pada tahun ini.