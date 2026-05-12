JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kanwil Kemenkum Bali Gandeng 32 Kampus, Perkuat Ekosistem Karya Intelektual

Kanwil Kemenkum Bali Gandeng 32 Kampus, Perkuat Ekosistem Karya Intelektual

Selasa, 12 Mei 2026 – 17:47 WIB
Kanwil Kemenkum Bali Gandeng 32 Kampus, Perkuat Ekosistem Karya Intelektual - JPNN.com Bali
Kakanwil Kementerian Hukum Bali Eem Nurmanah menandatangani berkas PKS dengan perguruan tinggi di Bali dalam pembentukan Sentra KI di Ruang Darmawangsa, Selasa (12/5). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kementerian Hukum Bali memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) di Pulau Dewata dengan menggandeng 32 perguruan tinggi.

Langkah besar ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Ruang Darmawangsa, Selasa (12/5).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam percepatan pembentukan dan optimalisasi Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di lingkungan perguruan tinggi sebagai pusat edukasi, pendampingan, serta fasilitasi pendaftaran dan pencatatan KI bagi dosen, peneliti, maupun mahasiswa.

Baca Juga:

Acara dihadiri langsung oleh Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana beserta jajaran.

Penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari arahan Ditjen Kekayaan Intelektual mengenai penandatanganan PKS serentak dan penyerahan sertifikat KIK dalam agenda What’s Up Campus Calls Out di ITB.

Selain itu, langkah ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Bali dan LLDIKTI Wilayah VIII dalam mempercepat pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual.

Baca Juga:

Dalam sambutannya secara virtual pada kegiatan What’s Up Campus Calls Out ITB, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual, tetapi juga mendorong aspek komersialisasi hasil riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi.

“Hari ini akan dilakukan penandatanganan MoU dan PKS dalam rangka pembentukan 1.266 Sentra Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia.

Kanwil Kementerian Hukum Bali memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) di Pulau Dewata dengan menggandeng 32 perguruan tinggi.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Menkum Supratman Andi Agtas perguruan tinggi Ditjen KI kekayaan intelektual Sentra Kekayaan Intelektual Sentra KI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit - JPNN.com Bali

    Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit

  2. Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial

  3. Fabio Lefundes Bongkar Taktik Bungkam Bali United, Kans Jadi Juara Super League - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Bongkar Taktik Bungkam Bali United, Kans Jadi Juara Super League

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU