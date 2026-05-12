Kanwil Kemenkum Bali Gandeng 32 Kampus, Perkuat Ekosistem Karya Intelektual

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kementerian Hukum Bali memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) di Pulau Dewata dengan menggandeng 32 perguruan tinggi.

Langkah besar ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Ruang Darmawangsa, Selasa (12/5).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam percepatan pembentukan dan optimalisasi Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di lingkungan perguruan tinggi sebagai pusat edukasi, pendampingan, serta fasilitasi pendaftaran dan pencatatan KI bagi dosen, peneliti, maupun mahasiswa.

Acara dihadiri langsung oleh Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana beserta jajaran.

Penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari arahan Ditjen Kekayaan Intelektual mengenai penandatanganan PKS serentak dan penyerahan sertifikat KIK dalam agenda What’s Up Campus Calls Out di ITB.

Selain itu, langkah ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Bali dan LLDIKTI Wilayah VIII dalam mempercepat pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual.

Dalam sambutannya secara virtual pada kegiatan What’s Up Campus Calls Out ITB, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual, tetapi juga mendorong aspek komersialisasi hasil riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi.

“Hari ini akan dilakukan penandatanganan MoU dan PKS dalam rangka pembentukan 1.266 Sentra Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia.