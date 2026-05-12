Imigrasi Bali Gelar Coffee Morning Roadshow, Mempererat Kemitraan dengan Media

bali.jpnn.com, SINGARAJA - Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Bali kembali memperkuat kolaborasi strategis dengan insan pers melalui kegiatan Coffee Morning Road Show bersama media, Selasa (12/5).

Kegiatan coffee morning yang digelar pagi ini merupakan road show yang telah diagendakan sebagaimana minggu lalu juga dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai pada Rabu (6/5).

Kegiatan ini menjadi wadah diskusi interaktif antara jajaran pimpinan Imigrasi Bali dengan para jurnalis untuk mendiseminasikan kebijakan keimigrasian terkini sekaligus menyerap aspirasi publik melalui kacamata media.

Format road show dipilih untuk memastikan setiap unit kerja di bawah Kanwil Ditjen Imigrasi Bali memiliki hubungan yang harmonis dan transparan dengan mitra media di wilayahnya masing-masing.

Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menekankan bahwa media adalah mitra strategis dalam menjaga reputasi institusi dan menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat luas.

"Melalui Coffee Morning bersama rekan-rekan media ini, kami ingin membangun komunikasi yang lebih cair dan terbuka,” ujar Felucia Sengky Ratna kepada awak media di Singaraja.

Menurutnya, media memiliki peran krusial sebagai jembatan informasi antara Imigrasi dan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap prestasi, inovasi, maupun kendala pelayanan yang kami hadapi dapat tersampaikan secara objektif dan berimbang," kata Felucia Sengky Ratna.