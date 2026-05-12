Bali Masih Bersih dari Hantavirus, Dinkes Memperketat Skrining di Pintu Masuk

Selasa, 12 Mei 2026 – 14:06 WIB
Ilustrasi hantavirus. Foto: tangkapan layar express.co.uk

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Kesehatan Bali memastikan sampai saat ini Pulau Dewata masih bersih dari temuan kasus maupun suspek Hantavirus.

Meski demikian, pemerintah daerah Bali tidak ingin kecolongan.

Langkah preventif dan pengawasan kini diperkuat menyusul adanya laporan kasus di beberapa wilayah lain di Indonesia.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Bali Dr. dr. I Nyoman Gede Anom menegaskan bahwa masyarakat diharapkan tetap tenang, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan.

"Sampai saat ini belum ada kasus maupun suspek Hantavirus yang terdeteksi di Bali," ujar dr. Anom di Denpasar, Selasa (12/5).

Sebagai langkah antisipasi, Dinkes Bali telah menginstruksikan penguatan surveilans di titik-titik krusial, terutama pintu masuk, mulai dari bandara, pelabuhan, hingga lingkungan kerja berisiko tinggi.

Strategi ini diambil untuk memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman bagi warga maupun wisatawan.

Hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui hewan pengerat, terutama tikus.

