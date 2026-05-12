JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Buleleng Kantor PMI Terbesar di Bali, BP3MI Sorot Bahaya LPK Nakal

Buleleng Kantor PMI Terbesar di Bali, BP3MI Sorot Bahaya LPK Nakal

Selasa, 12 Mei 2026 – 09:51 WIB
Buleleng Kantor PMI Terbesar di Bali, BP3MI Sorot Bahaya LPK Nakal - JPNN.com Bali
Kepala BP3MI Bali Muhammad Iqbal dan Kepala Disnakertrans dan ESDM Buleleng Putu Arimbawa serta jajaran siap memberantas LPK nakal di Buleleng. Foto: Humas Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Kepala BP3MI Bali Muhammad Iqbal blak-blakan soal maraknya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) nakal yang beroperasi di Pulau Dewata.

Tak sekadar isu, BP3MI Bali mengaku telah mengantongi sejumlah laporan dari calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban penipuan.

Mengingat Kabupaten Buleleng merupakan penyumbang PMI terbesar di Bali - bahkan membawa Bali menduduki peringkat keenam nasional - wilayah ini kini menjadi prioritas utama perlindungan.

Baca Juga:

Berdasar data 2025, sebanyak 2.437 warga Buleleng tercatat bekerja di luar negeri.

Kondisi itu terus berlanjut hingga April 2026, di mana 1.052 dari total 4.900 PMI asal Bali merupakan warga Buleleng.

Oleh karena itu, BP3MI Bali menilai sangat penting menjadikan Buleleng sebagai prioritas dalam menjalankan fungsi lembaga ini untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap calon PMI maupun PMI di Buleleng.

Baca Juga:

"Kami akan memasifkan Program Desa Migran Mas dan Kampanye Nasional Migrasi Aman di Buleleng.

Informasi mengenai keamanan dan perlindungan akan terus digencarkan melalui media pemerintah daerah agar menyentuh seluruh lapisan masyarakat," ujar Muhammad Iqbal dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

BP3MI Bali mengaku telah mengantongi sejumlah laporan dari calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban penipuan oleh LPK nakal
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Buleleng Bali pekerja migran indonesia PMI BP3MI Bali Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nakal LPK Ilegal Disnakertrans dan ESDM Buleleng

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fabio Lefundes Bongkar Taktik Bungkam Bali United, Kans Jadi Juara Super League - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Bongkar Taktik Bungkam Bali United, Kans Jadi Juara Super League

  2. Johnny Jansen Dongkol Bali United Keok, Sebut Borneo FC tak Punya Respek - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Dongkol Bali United Keok, Sebut Borneo FC tak Punya Respek

  3. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas Bali United: MU Rawan Turun ke Liga 2 - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas Bali United: MU Rawan Turun ke Liga 2

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU