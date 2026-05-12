Buleleng Kantor PMI Terbesar di Bali, BP3MI Sorot Bahaya LPK Nakal

bali.jpnn.com, BULELENG - Kepala BP3MI Bali Muhammad Iqbal blak-blakan soal maraknya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) nakal yang beroperasi di Pulau Dewata.

Tak sekadar isu, BP3MI Bali mengaku telah mengantongi sejumlah laporan dari calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban penipuan.

Mengingat Kabupaten Buleleng merupakan penyumbang PMI terbesar di Bali - bahkan membawa Bali menduduki peringkat keenam nasional - wilayah ini kini menjadi prioritas utama perlindungan.

Berdasar data 2025, sebanyak 2.437 warga Buleleng tercatat bekerja di luar negeri.

Kondisi itu terus berlanjut hingga April 2026, di mana 1.052 dari total 4.900 PMI asal Bali merupakan warga Buleleng.

Oleh karena itu, BP3MI Bali menilai sangat penting menjadikan Buleleng sebagai prioritas dalam menjalankan fungsi lembaga ini untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap calon PMI maupun PMI di Buleleng.

"Kami akan memasifkan Program Desa Migran Mas dan Kampanye Nasional Migrasi Aman di Buleleng.

Informasi mengenai keamanan dan perlindungan akan terus digencarkan melalui media pemerintah daerah agar menyentuh seluruh lapisan masyarakat," ujar Muhammad Iqbal dilansir dari laman Pemkab Buleleng.