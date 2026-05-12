Gubernur Siquijor Filipina Ingin Adopsi Strategi Pariwisata, Koster Blak-blakan

Selasa, 12 Mei 2026 – 06:17 WIB
Gubernur Wayan Koster menerima kunjungan Gubernur Siquijor, Filipina Jake Vincent Sarmiento Villa di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, Minggu (10/5) lalu, bertukar informasi soal pariwisata Bali. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menerima kunjungan Gubernur Siquijor, Filipina Jake Vincent Sarmiento Villa di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, Minggu (10/5) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan bahwa pariwisata Bali dibangun dengan kekuatan budaya dan alamnya yang indah.

Kekuatan budaya dan alam yang dimiliki Bali plus keramahtamahan masyarakat, menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata.

Menurut Koster, tiga unsur tersebut adalah modal dasar yang tidak dimiliki daerah lain dan harus terus dijaga kelestariannya.

Budaya Bali yang hidup, alam yang asri, serta sikap ramah masyarakat merupakan satu kesatuan ekosistem pariwisata yang saling menguatkan.

“Budaya, alam, dan keramahan masyarakat merupakan kekuatan utama pariwisata Bali yang harus terus dijaga dan dilestarikan," ujar Koster.

Politikus asal Sembiran, Tejakula, Buleleng ini menegaskan jika Pemprov Bali terus memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan melalui berbagai kebijakan strategis.

Koster mengatakan pihaknya telah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagai upaya mengurangi pencemaran lingkungan di Bali.

