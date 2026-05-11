Pansus TRAP Semprot Kepala Dinas tak Hadir saat RDP: Ini Sudah tak Benar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali I Made Supartha tak bisa menahan rasa kesal saat agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bali Turtle Island Development (BTID), Senin (11/5).

Kekesalan politikus PDI Perjuangan Bali itu dipicu absennya Kepala Dinas Kehutanan Bali dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida pada agenda penting itu.

“Ini ada apa? Sudah masuk agenda pembahasan yang serius, malah tidak ada (hadir),” ujar I Made Supartha.

Yang membuatnya kesal, instansi tersebut hanya mengirim perwakilan, bahkan ada yang sama sekali tidak mengirimkan perwakilan.

“Ini sudah tidak benar kalau rapat hanya diwakilkan. Ini kan tuposki mereka.

Kami ingin tahu kenapa mereka tidak hadir. Ini main-main Republik kalau begini,” kata I Made Supartha.

Catatan politikus dengan latar pengacara ini, para pejabat itu absen bukan untuk kali pertama, tetapi berulang kali.

Oleh karena itu, Pansus TRAP DPRD Bali akan melaporkan kasus ini ke pimpinan kepala dinas itu, yakni Gubernur Bali Wayan Koster.