Bisnis Dokumen Kesehatan Sapi Palsu Terbongkar, Karantina Bali: Awas PMK & LSD

Senin, 11 Mei 2026 – 07:46 WIB
Pekerja tengah menggiring sapi Bali di Pasar Beringkit, Mengwi, Badung, untuk dikirim ke Kalimantan, beberapa waktu lalu. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (Karantina Bali) memberikan atensi serius terhadap kasus penyelundupan sapi keluar daerah melalui Pelabuhan Gilimanuk, Kamis (7/5).

Kasus ini terungkap setelah petugas mengamankan dua pelaku, berinisial S (41) dan AS (34), yang mencoba menyeberangkan ternak ke Pulau Jawa menggunakan dokumen kesehatan hewan palsu.

Kepala Karantina Bali, Heri Yuwono, menegaskan bahwa tindakan ilegal ini sangat berbahaya bagi kesehatan ternak secara nasional.

Ia mengingatkan adanya risiko penyebaran wabah seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) yang dapat mengancam industri peternakan jika lalu lintas ternak tidak diawasi dengan ketat.

“Menjelang Iduladha lalu lintas hewan kurban terus meningkat.

Lalu lintas hewan tidak hanya memindahkan fisik hewan, tetapi juga terdapat risiko membawa penyakit yang berbahaya bagi hewan lain di daerah tujuan.

Bisa saja penyakit PMK dan LSD,” kata Kepala Karantina Bali Heri Yuwono dilansir dari Antara.

Oleh karena itu, kata Heri Yuwono, pengawasan lalu lintas media pembawa di seluruh pintu masuk atau keluar di kawasan Karantina Bali terus diperketat untuk memastikan hewan yang dikirim sehat dan aman.

Kepala Karantina Bali, Heri Yuwono, menegaskan bahwa tindakan ilegal ini sangat berbahaya bagi kesehatan ternak secara nasional
