JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Puluhan Bhikkhu Jalan Kaki dari Buleleng Bali Menuju Borobudur, Bawa Pesan Damai

Puluhan Bhikkhu Jalan Kaki dari Buleleng Bali Menuju Borobudur, Bawa Pesan Damai

Senin, 11 Mei 2026 – 03:30 WIB
Puluhan Bhikkhu Jalan Kaki dari Buleleng Bali Menuju Borobudur, Bawa Pesan Damai - JPNN.com Bali
Wakil Menteri Agama KH R. Muhammad Syafi’i dan Gubernur Bali Wayan Koster saat bersiap melepas 50 bhikkhu yang akan melakukan perjalanan suci dari Brahma Vihara Arama, Buleleng, Bali menuju Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (9/5) lalu. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - 50 bhikkhu dari sejumlah negara Asia Tenggara memulai perjalanan suci bertajuk Indonesia Walk for Peace 2026 dari Brahma Vihara Arama, Buleleng, Bali menuju Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Perjalanan lintas provinsi sejauh ribuan kilometer yang akan ditempuh dengan berjalan kaki selama 20 hari ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kegiatan tersebut bukan sekadar ritual keagamaan umat Buddha, melainkan simbol kuat toleransi, persaudaraan, dan pesan perdamaian dunia yang dipancarkan dari Bali.

Baca Juga:

“Ini sesuatu yang sangat-sangat sakral, yaitu kegiatan perjalanan suci dalam rangka perayaan Hari Waisak yang jatuh pada tanggal 31 Mei.

Dilakoni dengan perjalanan suci dari vihara ini sampai ke Borobudur,” kata Gubernur Koster sebelum pelepasan peserta, Jumat (9/5).

Koster mengaku sengaja meluangkan waktu menghadiri kegiatan tersebut meski memiliki agenda pemerintahan yang padat.

Baca Juga:

Menurutnya, perjalanan spiritual para bhikkhu menjadi momentum penting yang mencerminkan nilai luhur kemanusiaan dan harmoni antarumat beragama.

“Berangkat hari ini tanggal 9 Mei dan direncanakan tiba tanggal 28 Mei.

50 bhikkhu memulai perjalanan lintas provinsi dengan berjalan kaki dari Buleleng, Bali, selama 20 hari menuju Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bhikkhu ASEAN Asia Tenggara hari raya waisak Bali Candi Borobudur Walk for Peace 2026 Brahma Vihara Arama Indonesia Koster

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Koldo Obieta tak Peduli Laga El Clasico, Fokus Laga Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Koldo Obieta tak Peduli Laga El Clasico, Fokus Laga Kontra Bali United

  2. Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN - JPNN.com Bali

    Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN

  3. Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing - JPNN.com Bali

    Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU