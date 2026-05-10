Giri Prasta Buka Loka Sabha VIII MGPSSR Jembrana, Sentil Persatuan Semeton Pasek

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta, yang juga selaku Ketua Umum Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) Bali membuka Loka Sabha Madya VIII Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi Jembrana, Sabtu (9/5) di Gedung Kesenian Dr. Ir. Soekarno.

Wagub Giri Prasta mengajak seluruh semeton MGPSSR Kabupaten Jembrana agar tetap guyub dan bersatu dalam menjalankan Catur Swadharmaning Kepasekan, yaitu Astiti ring Ida Hyang Widhi Wasa, Bakti ring Kawitan, Tindih ring Bhisama, dan Guyub ring Pasemetonan.

Wagub Giri Prasta berharap keberadaan MGPSSR dapat menjadi wadah untuk melestarikan adat, tradisi, seni, dan budaya di jagat Bali.

Selain itu, sebagai umat Hindu, menurutnya tujuan utama yang harus diwujudkan adalah Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma.

Oleh karena itu, ia menginginkan seluruh sumber daya manusia (SDM) semeton Pasek tetap bersatu dan kuat.

“Kalau bersatu, maka setengah perjuangan berhasil.

Kalau tidak bersatu, maka setengah perjuangan gagal. Masikian ngih,” ujar Wagub Giri Prasta.

Ia juga mengingatkan bahwa leluhur Pasek sangat wikan atau berpengetahuan dan bijaksana sehingga tidak boleh ada perpecahan di antara semeton Pasek.