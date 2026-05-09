BTID Respons Evaluasi KKP: Fokus Standar Regulasi dan Pemulihan Ekosistem

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Bali Turtle Island Development (BTID) menerima kunjungan kerja tim Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (7/5).

Agenda ini merupakan langkah koordinasi rutin guna memastikan seluruh pemanfaatan ruang laut dan pesisir di kawasan BTID tetap berada dalam koridor regulasi.

Selain memantau pelestarian ekosistem kelautan Bali, otoritas terkait juga melakukan evaluasi mendalam untuk menyelaraskan operasional lapangan dengan pemenuhan dokumen administratif yang berlaku.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP KKP Sumono Darwinto menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh pelaku usaha mengikuti ketentuan yang ada.

Sumono Darwinto berharap hasil dari pemeriksaan ini dapat segera ditindaklanjuti, baik melalui mekanisme sanksi administratif maupun langkah pemulihan kembali sebagai bagian dari proses perbaikan.

"Pemerintah sangat mendukung investasi, terutama di kawasan-kawasan wisata.

Namun, investasi tersebut harus memenuhi ketentuan yang ada dan tetap menjaga kelestarian sumber daya kelautan serta perikanan," ujar Sumono Darwinto.

Pihak BTID menegaskan bahwa proses evaluasi dan peninjauan lapangan oleh Ditjen PSDKP ini berkaitan dengan koordinasi kepatuhan aturan pemanfaatan ruang laut secara umum, dan tidak terkait dengan proyek pembangunan marina.