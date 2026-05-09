Siklon Tropis Algupit Intai Timur Filipina, Dampaknya Terasa ke Bali?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Meteorologis dan Geofisika (BMKG) melaporkan Siklon Tropis Algupit terpantau tengah bergejolak di perairan timur Filipina.

Siklon ini memicu kecepatan angin maksimum menyentuh 40 knot dan tekanan udara 998 hPa. Meski kekuatannya diprediksi akan melemah dalam dua hari ke depan, ekor badai ini tetap membawa ancaman bagi Indonesia.

Sistem ini memicu fenomena low level jet di Samudra Pasifik serta membentuk zona konvergensi (pertemuan angin) yang memanjang dari perairan utara Papua Barat Daya hingga daratan Papua.

Selain dampak siklon, terbentuk pula sirkulasi siklonik di Laut Natuna Utara, Serawak, dan Selat Kalimantan bagian selatan.

Kondisi tersebut mampu membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari pesisir utara Kalimantan Barat (Kalbar) hingga Sulawesi Barat (Sulbar) dan Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kombinasi dinamika atmosfer tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan secara signifikan,” ujar Prakirawan BMKG Massayu dilansir dari Antara.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat, terutama di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulbar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Maluku.

BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan disertai petir di Pangkal Pinang (Kepulauan Bangka Belitung) dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan).