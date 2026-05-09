Pusat Dorong Bali Jadi Pusat Industri Fesyen & Kriya, Wagub Giri Prasta Merespons

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong Bali menjadi pusat industri fesyen dan kriya di Indonesia.

Menperin Agus Gumiwang melontarkan hal itu saat meresmikan Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) di Kuta, Badung, Jumat (8/5) kemarin.

BPIFK yang terletak di jantung pariwisata Bali memiliki beberapa layanan terintegrasi, antara lain workshop fesyen, workshop kriya logam (perhiasan) dan workshop kriya keramik.

BFIFK juga dilengkapi workshop kriya kayu, creative business incubator (CBI), creative hub, layanan Klinik SiniBisa, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

“Jadi Bali adalah hub yang paling tepat untuk mendukung pasar dalam negeri dan luar negeri.

Di sisi lain, Bali juga memiliki artisan-artisan yang sudah siap. Inovasinya bagus dan kreatif, kualitasnya juga terjaga,” kata Menperin Agus Gumiwang.

Menteri Agus Gumiwang menyampaikan bahwa Bali memiliki ekosistem industri kreatif yang kuat, yang tumbuh dari kekayaan budaya dan keterampilan masyarakatnya.

Terdapat 25 sentra IKM fesyen serta 197 sentra IKM kriya di Provinsi Bali.