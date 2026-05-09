JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pengiriman Sampah ke TPA Suwung Turun, Sektor Horeka Wajib Kelola Mandiri

Pengiriman Sampah ke TPA Suwung Turun, Sektor Horeka Wajib Kelola Mandiri

Sabtu, 09 Mei 2026 – 09:44 WIB
Pengiriman Sampah ke TPA Suwung Turun, Sektor Horeka Wajib Kelola Mandiri - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung Adi Arnawa saat Sosialisasi Pengelolaan Sampah pada sektor Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) di Kabupaten Badung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Kamis (7/5) lalu. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan sektor pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Lebih dari 70 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung bersumber dari sektor pariwisata, khususnya pajak hotel dan restoran.

Investasi di Kabupaten Badung juga mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir yang didominasi sektor pariwisata.

Baca Juga:

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, Kabupaten Badung juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti kemacetan, banjir, ketersediaan air bersih, hingga persoalan sampah.

Berdasar data terakhir, volume timbulan sampah di Kabupaten Badung mencapai sekitar 876,1 ton per hari, dengan lebih dari 40 persen sampah non-rumah tangga berasal dari sektor hotel, restoran dan kafe (Horeka).

Bupati Adi Arnawa menjelaskan saat ini total sampah yang sudah berhasil terkelola mencapai sekitar 661 ton per hari, sementara sekitar 215 ton per hari masih belum tertangani secara optimal.

Baca Juga:

Mantan Sekda Badung ini juga menyampaikan bahwa pengiriman sampah ke TPA Suwung mengalami penurunan dari 298 ton per hari menjadi 203 ton per hari selama periode Januari hingga April 2026.

Menurutnya, Pemkab Badung terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber.

Bupati Badung mengatakan pengiriman sampah ke TPA mengalami penurunan dari 298 ton per hari menjadi 203 ton per hari
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   sampah TPA Sampah Bupati Badung Adi Arnawa Horeka Sektor Horeka pariwisata badung Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN - JPNN.com Bali

    Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN

  2. Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing - JPNN.com Bali

    Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing

  3. Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU