JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Minta RUU Masyarakat Hukum Adat Dikaji, DPR RI Optimistis 2026 Tuntas

Koster Minta RUU Masyarakat Hukum Adat Dikaji, DPR RI Optimistis 2026 Tuntas

Sabtu, 09 Mei 2026 – 09:27 WIB
Koster Minta RUU Masyarakat Hukum Adat Dikaji, DPR RI Optimistis 2026 Tuntas - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menerima Baleg DPR RI membahas RUU Masyarakat Hukum Adat, Kamis (7/5) lalu. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh kelanjutan pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat yang mengatur tentang masyarakat adat di Indonesia.

Dukungan itu dilontarkan Koster saat menerima Kunjungan Kerja Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Kamis (7/5) lalu.

RUU Masyarakat Hukum Adat telah dirancang sejak 20 tahun silam, tetapi masih belum bisa terselesaikan karena satu dan lain hal.

Baca Juga:

Menurut Koster, RUU tentang masyarakat hukum adat sangat penting dan strategis sebagai payung hukum dalam mengakui, melindungi, merawat dan memberdayakan keberadaan masyarakat adat.

“RUU memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap hak-hak masyarakat adat,” ujar Gubernur Koster.

Koster menjelaskan bahwa di Bali sendiri Desa Adat telah diatur secara spesifik dan rinci melalui Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

Baca Juga:

Perda tersebut menjadi strategis untuk memperkuat kedudukan, fungsi dan kewenangan Desa Adat di Bali.

“Desa adat di Bali merupakan warisan secara turun-temurun yang sudah ada sejak awal Masehi. Jadi harus dilestarikan. Saat ini di Bali sudah ada 1.500 Desa Adat, 636 Desa dan 80 Kelurahan,” kata Koster.

Menurut Gubernur Bali Wayan Koster, RUU tentang masyarakat hukum adat sangat penting dan strategis sebagai payung hukum
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   RUU Masyarakat Hukum Adat DPR RI Baleg DPR RI Bali Koster gubernur koster desa adat

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN - JPNN.com Bali

    Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN

  2. Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing - JPNN.com Bali

    Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing

  3. Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU