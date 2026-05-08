JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Siapkan Karya Terbaikmu! Epson Asia Tenggara Buka Pendaftaran Pano Awards Ke-17.

Siapkan Karya Terbaikmu! Epson Asia Tenggara Buka Pendaftaran Pano Awards Ke-17.

Jumat, 08 Mei 2026 – 19:07 WIB
Siapkan Karya Terbaikmu! Epson Asia Tenggara Buka Pendaftaran Pano Awards Ke-17. - JPNN.com Bali
“Wildebeest” karya fotografer asal Singapura William Chua, pemenang penghargaan The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer of the Year 2025. Foto: Epson

bali.jpnn.com, DENPASAR - Epson mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk Epson International Pano Awards yang ke-17 hari ini.

Epson International Pano Awards adalah sebuah kompetisi terbesar di dunia yang didedikasikan untuk seni fotografi panorama.

Epson Asia Tenggara dengan bangga mendukung para fotografer panorama baik dari kawasan ini maupun seluruh penjuru dunia, melanjutkan hubungan kemitraannya yang erat dengan The Pano Awards sebagai sponsor utama.

Baca Juga:

Sebagai sponsor utama, Epson Asia Tenggara bangga dapat menjadi wadah bagi para pencerita visual, baik profesional maupun amatir, untuk memamerkan keindahan dunia dalam format panorama yang memukau.

Inspirasi dari Sudut Pandang Luas

Tahun lalu, kawasan Asia Tenggara menunjukkan taringnya di panggung internasional melalui karya-karya luar biasa.

Salah satunya adalah William Chua dari Singapura yang meraih gelar Southeast Asia Open Photographer of the Year 2025 lewat karya “Wildebeest”, sebuah jepretan detail yang menangkap dramatisnya migrasi besar di Kenya.

Baca Juga:

Selain itu, ada pula Cao Thi Ngoc Diem dari Vietnam yang menjadi finalis lewat karya artistik “Silk of the Sea”.

                                   

Epson mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk Epson International Pano Awards yang ke-17 hari ini.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Epson Epson Indonesia Epson Asia Tenggara Asia Tenggara The Epson International Pano Awards Lomba Fotografi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN - JPNN.com Bali

    Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN

  2. Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing - JPNN.com Bali

    Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing

  3. Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU