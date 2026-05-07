DEF 2026; Kemenkum Bali Serahkan Sertifikat Hak Cipta Senam Vasudhaiva Kutumbakam

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali memberikan kado spesial bagi dunia pendidikan di Kota Denpasar.

Dalam gelaran Denpasar Education Festival (DEF) 2026 di Dharma Negara Alaya, Kamis (7/5), Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah secara resmi menyerahkan Sertifikat Hak Cipta "Senam Vasudhaiva Kutumbakam" kepada Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Penyerahan sertifikat ini disaksikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.

Langkah strategis ini menjadi bentuk nyata pengakuan negara atas karya kreatif berbasis budaya lokal sekaligus penguatan karakter di lingkungan sekolah.

Kakanwil Eem Nurmanah menegaskan bahwa perlindungan hukum atas karya intelektual merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang inovatif.

Penyerahan sertifikat hak cipta tersebut menjadi bentuk pengakuan negara terhadap karya kreatif yang lahir dari semangat pendidikan, budaya, dan penguatan karakter.

Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya festival pendidikan tersebut.