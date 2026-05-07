JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Menaker: Sertifikasi Modal Utama Lulusan Magang, Bukan Sekadar Pengalaman

Menaker: Sertifikasi Modal Utama Lulusan Magang, Bukan Sekadar Pengalaman

Kamis, 07 Mei 2026 – 06:16 WIB
Menaker: Sertifikasi Modal Utama Lulusan Magang, Bukan Sekadar Pengalaman - JPNN.com Bali
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri Gunung Puteri, Bogor (6/5/2026). Foto: Kementerian Ketenagakerjaan for JPNN

bali.jpnn.com, BOGOR - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ingin memastikan para peserta pemagangan nasional punya posisi tawar yang kuat saat terjun ke dunia kerja.

Bukan sekadar pernah bekerja, pemerintah kini mendorong kepemilikan sertifikat kompetensi sebagai bukti nyata keterampilan mereka.

Demi memangkas hambatan biaya, pemerintah memfasilitasi sertifikasi ini secara cuma-cuma.

Baca Juga:

"Ini adalah bentuk apresiasi kami sekaligus modal bagi para peserta.

Kami ingin lulusan magang tidak hanya membawa pengalaman praktis, tetapi juga memiliki bukti formal yang diakui secara luas oleh industri,” ujar Menaker Yassierli di sela kunjungannya ke kawasan industri Gunung Puteri, Bogor (6/5/2026).

Harapannya, pengakuan formal ini menjadi tiket emas bagi tenaga kerja lokal untuk bersaing di level yang lebih tinggi.

Baca Juga:

Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa sebagian peserta magang telah terserap sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka berlatih, sementara lainnya masih dalam tahap evaluasi.

Hal ini menunjukkan bahwa dunia usaha mempertimbangkan kontribusi nyata peserta selama masa pemagangan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ingin memastikan para peserta pemagangan nasional punya posisi tawar yang kuat saat terjun ke dunia kerja.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menaker Menaker Yassierli tenaga kerja magang Sertifikasi Tenaga Kerja Bogor

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Aksi Mike Hauptmeijer Tepis Penalti Brandao Layak Dipuji, Ini yang Bikin Kecewa - JPNN.com Bali

    Aksi Mike Hauptmeijer Tepis Penalti Brandao Layak Dipuji, Ini yang Bikin Kecewa

  2. Laga Big Match Persija vs Persib Batal di Bali, Pindah ke Stadion Segiri - JPNN.com Bali

    Laga Big Match Persija vs Persib Batal di Bali, Pindah ke Stadion Segiri

  3. Laga Big Match Persija vs Persib Batal di Bali, Pindah ke Stadion Segiri - JPNN.com Bali

    Laga Big Match Persija vs Persib Batal di Bali, Pindah ke Stadion Segiri

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU