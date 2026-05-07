Menaker: Sertifikasi Modal Utama Lulusan Magang, Bukan Sekadar Pengalaman

bali.jpnn.com, BOGOR - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ingin memastikan para peserta pemagangan nasional punya posisi tawar yang kuat saat terjun ke dunia kerja.

Bukan sekadar pernah bekerja, pemerintah kini mendorong kepemilikan sertifikat kompetensi sebagai bukti nyata keterampilan mereka.

Demi memangkas hambatan biaya, pemerintah memfasilitasi sertifikasi ini secara cuma-cuma.

"Ini adalah bentuk apresiasi kami sekaligus modal bagi para peserta.

Kami ingin lulusan magang tidak hanya membawa pengalaman praktis, tetapi juga memiliki bukti formal yang diakui secara luas oleh industri,” ujar Menaker Yassierli di sela kunjungannya ke kawasan industri Gunung Puteri, Bogor (6/5/2026).

Harapannya, pengakuan formal ini menjadi tiket emas bagi tenaga kerja lokal untuk bersaing di level yang lebih tinggi.

Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa sebagian peserta magang telah terserap sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka berlatih, sementara lainnya masih dalam tahap evaluasi.

Hal ini menunjukkan bahwa dunia usaha mempertimbangkan kontribusi nyata peserta selama masa pemagangan.