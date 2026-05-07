JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Upacara Piodalan Pura di Bali Kamis (7/5), Cek Jadwal & Lokasinya!

Upacara Piodalan Pura di Bali Kamis (7/5), Cek Jadwal & Lokasinya!

Kamis, 07 Mei 2026 – 04:51 WIB
Upacara Piodalan Pura di Bali Kamis (7/5), Cek Jadwal & Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi piodalan di sebuah pura di Bali. Foto; Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (7/5) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Wage Tolu.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Baca Juga:

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Baca Juga:

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Kamis (7/5) saat Wraspati Wage Tolu: Pura Peninjoan di Besakih
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali jadwal upacara piodalan lokasi upacara piodalan umat hindu Wraspati Wage Tolu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Aksi Mike Hauptmeijer Tepis Penalti Brandao Layak Dipuji, Ini yang Bikin Kecewa - JPNN.com Bali

    Aksi Mike Hauptmeijer Tepis Penalti Brandao Layak Dipuji, Ini yang Bikin Kecewa

  2. Laga Big Match Persija vs Persib Batal di Bali, Pindah ke Stadion Segiri - JPNN.com Bali

    Laga Big Match Persija vs Persib Batal di Bali, Pindah ke Stadion Segiri

  3. Laga Big Match Persija vs Persib Batal di Bali, Pindah ke Stadion Segiri - JPNN.com Bali

    Laga Big Match Persija vs Persib Batal di Bali, Pindah ke Stadion Segiri

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU