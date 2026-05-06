Imigrasi Ngurah Rai Setor PNBP Rp364,7 Miliar, Konflik Timteng Pemicu Kontraksi

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Kantor Imigrasi Ngurah Rai mencatatkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp364,7 miliar sepanjang Januari hingga April 2026.

Angka ini setara dengan 22,7 persen dari total target tahunan yang dipatok sebesar Rp1,6 triliun.

Meski menunjukkan tren positif, capaian ini terpantau lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Sebagai perbandingan, pada periode April tahun lalu, perolehan PNBP mampu menembus Rp531,1 miliar dari target Rp1,56 triliun.

Pundi-pundi penerimaan negara ini tidak hanya bersumber dari layanan visa yang menjadi primadona, tetapi juga ditopang oleh penerbitan paspor, izin keimigrasian, izin masuk kembali (re-entry permit), serta berbagai layanan keimigrasian lainnya.

“Konflik Timur Tengah menjadi salah satu penyebab kontraksi penerimaan PNBP ini,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan saat temu media, Rabu (6/5).

Menurut Bugie, penutupan jalur udara gegara konflik Timur Tengah (Timteng) berdampak terhadap pembatalan penerbangan internasional khususnya yang transit di Timur Tengah seperti Doha, Dubai, dan Abu Dhabi.

Untuk menggenjot penerimaan, pihaknya akan menambah inovasi berupa layanan baru kepada masyarakat dan wisatawan asing yang mengurus izin keimigrasian untuk memberikan nilai tambah.