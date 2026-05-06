Koster Kejar Target Infrastruktur Bali Rampung 2030, Prioritaskan Konsultan Lokal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wajah infrastruktur Bali bersiap mengalami transformasi besar.

Gubernur Wayan Koster mengungkapkan Pemprov Bali saat ini sedang memberikan perhatian penuh pada pembangunan sarana publik yang modern, tetapi berbasis kekuatan lokal.

Berbicara di hadapan peserta Musprov XII INKINDO Bali, Rabu (6/5), Koster membawa pesan kuat, Bali harus dibangun orang-orang hebat dari Pulau Dewata sendiri.

Koster meyakini sumber daya lokal yang berintegritas dan berkualitas adalah kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Agenda besar telah menanti. Mulai dari solusi kemacetan melalui Underpass/Overpass Jimbaran yang direncanakan pada 2026, hingga penyelesaian Shortcut Singaraja-Mengwitani titik 11 dan 12 yang akan memangkas jarak tempuh antarwilayah.

Gubernur Koster menargetkan seluruh proyek infrastruktur ini berdiri tegak dan bisa dinikmati masyarakat sebelum 2030.

“Jadi ini semua saya kebut. Terus saya koordinasikan dengan pusat,” ujar Gubernur Koster.

Koster menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur di Pulau Bali bergantung pada sinergi seluruh pihak, terutama para konsultan dan kontraktor lokal.