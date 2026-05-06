Kanwil Kemenkum Bali Gandeng Perguruan Tinggi, Finalisasi Draft PKS Sentra KI

Rabu, 06 Mei 2026 – 15:10 WIB
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah dan Kadiv Yankum I Wayan Redana membahas draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pembentukan dan pendampingan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) bersama perguruan tinggi se-Bali, Rabu (6/5). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali akhirnya membahas draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pembentukan dan pendampingan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) bersama perguruan tinggi se-Bali, Rabu (6/5).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Dharmawangsa ini menjadi tonggak penting dalam upaya peningkatan kesadaran hukum serta optimalisasi potensi intelektual di dunia kampus.

Fokus utama kerja sama ini adalah memberikan pendampingan berkelanjutan agar ekosistem pelindungan KI di lingkungan akademik semakin solid.

Rapat tersebut diikuti oleh perwakilan perguruan tinggi di wilayah Bali, jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Bali.

Pertemuan ini merupakan tahap lanjutan dalam proses finalisasi kerja sama pembentukan Sentra KI.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan bahwa Sentra KI memiliki peran penting dalam mengelola hasil riset dan inovasi di lingkungan perguruan tinggi.

"Sentra KI diharapkan mampu memberikan pelindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari karya civitas akademika," ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Ia juga menambahkan bahwa Sentra KI perlu bersifat inklusif dan menjangkau masyarakat luas, termasuk pelaku UMKM dan badan usaha.

