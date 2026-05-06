Startup Grind Conference 2026: Startup Mahasiswa Indonesia Unjuk Gigi di Silicon Valley

Rabu, 06 Mei 2026 – 09:50 WIB
Para pemenang TOP 3 Pertamuda Seed & Scale 2025 ikut berpartisipasi dalam Startup Grind Global Conference 2026 di Silicon Valley, Amerika Serikat, salah satu pusat inovasi dan teknologi terbesar di dunia. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, SAN FRANCISCO - Langkah startup mahasiswa Indonesia kian mantap menembus panggung global.

Para pemenang TOP 3 Pertamuda Seed & Scale 2025 mendapat kesempatan berharga untuk berpartisipasi dalam Startup Grind Global Conference 2026.

Ajang tersebut berlangsung di Silicon Valley, Amerika Serikat, salah satu pusat inovasi dan teknologi terbesar di dunia.

Dalam ajang internasional tersebut, delegasi Pertamuda tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga aktif menyerap wawasan dan membangun koneksi strategis.

Selama dua hari pelaksanaan, mereka mengikuti berbagai sesi konferensi, panel diskusi, hingga networking session bersama para pelaku industri startup global, termasuk venture capital, investor, dan founder teknologi dari berbagai negara.

Vice President Corporate Communication (VP Corcom) PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyebut keterlibatan di forum internasional ini sebagai kunci untuk membuka akses bagi generasi muda Indonesia agar lebih berkembang dan diakui secara global

“Keikutsertaan dalam forum internasional seperti ini menjadi wujud nyata komitmen kami untuk mendorong generasi muda agar mampu beradaptasi dan bersaing di ekosistem global.

Kami percaya bahwa inovasi yang lahir dari mahasiswa Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan dampak yang signifikan,” kata Muhammad Baron.

TAGS   Startup Grind Conference 2026 Pertamuda Seed & Scale 2025 startup mahasiswa Indonesia silicon valley Amerika Serikat PT Pertamina Persero

