JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pemkab Gianyar Pecat ASN Kurir Narkoba & Tukang Bolos, Pesan Sekda Tegas

Pemkab Gianyar Pecat ASN Kurir Narkoba & Tukang Bolos, Pesan Sekda Tegas

Rabu, 06 Mei 2026 – 05:39 WIB
Pemkab Gianyar Pecat ASN Kurir Narkoba & Tukang Bolos, Pesan Sekda Tegas - JPNN.com Bali
Ilustrasi ASN. Pemkab Gianyar mengumumkan pemecatan tiga ASN karena terlibat narkoba dan mangkir dari tugas. Ilustrasi Foto: Humas Kemendagri

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pemkab Gianyar, Bali, mengambil sikap tegas atas perilaku buruk aparatur sipil negara (ASN) yang mencoreng nama institusi.

Sekda Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya Utama mengaku pemerintah daerah telah memecat tiga ASN karena terjerat kasus penyalahgunaan narkoba dan mangkir dari tugas.

Tiga ASN itu, yakni berinisial DMCDPP yang bertugas di Satpol PP Gianyar karena terbukti melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan barang bukti seberat lebih dari 5 gram.

Baca Juga:

Kemudian, KSS yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gianyar, terjerat kasus narkoba sebagai kurir dalam jual beli narkotika golongan I.

Kedua ASN itu masing-masing telah divonis bersalah di Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Keputusan PN Denpasar Nomor 1473/Pid.Sus/2025/PN dan Keputusan PN Gianyar Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN.

“Keduanya diberhentikan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Sekda Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya Utama dilansir dari Antara.

Baca Juga:

ASN ketiga berinisial LNH yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gianyar.

LNH diberhentikan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama sepuluh hari kerja secara terus-menerus.

Sekda Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya mengaku pemerintah daerah telah memecat tiga ASN karena terjerat kasus penyalahgunaan narkoba dan mangkir dari tugas
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Sekda Gianyar Sekda Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya Utama pemkab gianyar ASN kurir kurir narkoba bolos PTDH pemecatan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala Asia U17: Pemain Bali United Bawa Timnas U17 Indonesia Bekuk China 1 – 0 - JPNN.com Bali

    Piala Asia U17: Pemain Bali United Bawa Timnas U17 Indonesia Bekuk China 1 – 0

  2. Klasemen Super League Setelah BU & Persita Kalah: Borneo FC Teror Persib, MU Selamat? - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah BU & Persita Kalah: Borneo FC Teror Persib, MU Selamat?

  3. Madura United Bikin Bali United tak Berkutik, Jaga Asa Bertahan di Super League - JPNN.com Bali

    Madura United Bikin Bali United tak Berkutik, Jaga Asa Bertahan di Super League

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU