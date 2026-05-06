JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Upacara Piodalan Pura di Bali Rabu (6/5), Cek Jadwal & Lokasinya!

Upacara Piodalan Pura di Bali Rabu (6/5), Cek Jadwal & Lokasinya!

Rabu, 06 Mei 2026 – 05:03 WIB
Upacara Piodalan Pura di Bali Rabu (6/5), Cek Jadwal & Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi upacara piodalan. Foto: menyali-buleleng.desa.id

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (6/5) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Pon Tolu.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Baca Juga:

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Baca Juga:

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Rabu (6/5) saat Buda Pon Tolu: Pura Catur, Buwana Sanding Tampaksiring
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali lokasi upacara piodalan jadwal upacara piodalan Buda Pon Tolu umat hindu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Madura United Bikin Bali United tak Berkutik, Jaga Asa Bertahan di Super League - JPNN.com Bali

    Madura United Bikin Bali United tak Berkutik, Jaga Asa Bertahan di Super League

  2. Teppei Yachida Tampil Gacor, Janji Habis-habisan Kontra Madura United - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Tampil Gacor, Janji Habis-habisan Kontra Madura United

  3. Bali United Diterpa Kabar Buruk, Diego Campos Absen Hingga Akhir Musim - JPNN.com Bali

    Bali United Diterpa Kabar Buruk, Diego Campos Absen Hingga Akhir Musim

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU