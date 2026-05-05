DPR RI Kritik Rencana Pusat Keuangan Dunia di KEK Kura Kura Bali: Kaji Dahulu!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rencana ambisius pemerintah pusat menyulap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali menjadi pusat keuangan internasional (International Financial Centre) menuai catatan kritis dari DPR RI.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa proyek tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum dieksekusi.

"Kajiannya harus matang. Apa manfaatnya bagi rakyat?

Setiap kebijakan besar harus mengedepankan kepentingan sosial masyarakat," ujar Evita Nursanty saat melakukan Kunjungan Kerja Reses di KEK Kura Kura Bali.

Evita juga mendesak PT BTID sebagai pengelola kawasan untuk lebih konsisten.

Pasalnya, sejak awal Pulau Serangan digadang-gadang sebagai pusat ekonomi kreatif dan pendidikan.

Menyelipkan sektor keuangan kelas dunia dianggap sebagai perubahan haluan yang sangat drastis dan belum tentu relevan dengan identitas Bali yang unik.

“Sekarang yang menjadi PR bukan menjadikan Bali International Financial Centre, tetapi bagaimana KEK Kura Kura Bali bisa mengembangkan daerah wisata dan menambah wisatawan ke Bali.