Kakanwil Imigrasi Bali Lantik 37 Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, Ini Pesannya

Selasa, 05 Mei 2026 – 12:39 WIB
Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menyalami 37 ASN yang baru dilantik dan diambil sumpahnya sebagai analis keimigrasian, Selasa (5/5). Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, memimpin prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap 37 orang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Selasa (5/5).

Acara ini diselenggarakan sebagai langkah bagi para pegawai untuk mengemban tanggung jawab yang lebih kompleks di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Bali.

Kegiatan pelantikan turut dihadiri perwakilan Kanwil Kementerian Hukum Bali, perwakilan Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di wilayah Bali.

Kakanwil Felucia mengucapkan selamat kepada para pegawai yang telah resmi dilantik.

Ia juga menekankan tiga pedoman penting yang wajib dijalankan oleh seluruh pegawai, yaitu menjaga integritas, bahwa setiap langkah kerja harus berdasar pada prinsip hukum, moral, dan etika yang tinggi.

Pegawai diminta untuk menghindari segala bentuk penyimpangan demi menjaga nama baik institusi.

Pegawai merupakan representasi dari institusi dan negara.

“Pelayanan harus dijalankan dengan sikap yang santun, ramah, transparan, dan profesional guna memperkuat kepercayaan masyarakat,” kata Kakanwil Felucia Sengky Ratna.

TAGS   Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna imigrasi Bali Kanwil Ditjen Imigrasi Bali Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian

