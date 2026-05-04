Bukan Cuma SEA Games, Erick Thohir Ajak ASEAN Bikin Kejuaraan Kelas Dunia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengajak para menteri ASEAN untuk menginisiasi ajang olahraga internasional baru di luar SEA Games.

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi regional di kawasan Asia Tenggara.

Erick Thohir seusai membuka Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sports 2026 di Sanur, Denpasar, Senin (4/5), menekankan bahwa ASEAN memiliki potensi besar dengan populasi mencapai 650 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

"Kawasan kita dihuni 650 juta penduduk, salah satu yang terbesar di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus.

Sport tourism dan industri olahraga harus menjadi pilar penting bagi pembangunan ekonomi kawasan ke depan," ujar Erick Thohir dilansir dari Antara.

Ketum PSSI itu mencontohkan kesuksesan kejuaraan maraton di berbagai kota dunia seperti London, Boston, New York, dan Tokyo yang mampu menarik partisipasi global sekaligus mendorong ekonomi lokal.

Oleh karena itu, Erick Thohir mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk menciptakan kegiatan serupa.

Ia memberi contoh maraton atau balap sepeda lintas negara, yang dapat menjadi identitas kawasan.