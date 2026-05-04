Dilepas Forkopimda Bali, Menhan RI & Jepang Bertolak ke Jakarta Teken Kontrak Pertahanan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menggelar pertemuan yang dibalut dengan acara makan malam bersama di The Mulia Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (3/5) kemarin.

Pertemuan itu dimanfaatkan Sjafrie dan Shinjiro untuk memperkuat kemitraan dan hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Jepang.

Baik Sjafrie maupun Shinjiro saling mengapresiasi kerja sama pertahanan yang sebelumnya telah terjalin antara Indonesia dan Jepang.

Keduanya berharap momentum jamuan makan malam ini dapat semakin mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang pertahanan, keamanan, serta stabilitas kawasan.

Seusai menggelar pertemuan di Bali, kedua Menteri Pertahanan melanjutkan pertemuan di Jakarta, Senin (4/5) pagi.

Sjafrie Sjamsoeddin dan Shinjiro Koizumi meninggalkan Bali melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan pesawat yang sama, dilepas unsur Forkopimda Bali.

Terlihat ada Gubernur Wayan Koster, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto hingga Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya.