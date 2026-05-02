Galaxy S26 Kini Punya Fitur Penyaring Suara Berisik, tak Perlu Edit Lagi, Canggih

bali.jpnn.com, DENPASAR - Lupakan suara latar yang mengganggu saat asyik streaming video!

Samsung resmi meningkatkan kemampuan Audio Erase pada Galaxy S26 Series.

Hebatnya, fitur ini sekarang bekerja secara instan (real-time) di berbagai aplikasi favorit Anda.

Fitur cerdas ini secara otomatis mendeteksi dan membuang suara yang tidak perlu, sembari menonjolkan audio yang ingin Anda dengar.

Nonton konser atau vlog di tempat berisik bukan lagi masalah, karena Galaxy S26 memastikan telinga Anda hanya mendapatkan kualitas suara terbaik.

Sejak debutnya di seri Galaxy S25, fitur Audio Eraser telah menempuh perjalanan evolusi yang luar biasa.

Berawal dari alat penyunting konten tersimpan, teknologi ini mulai merambah fungsi penyesuaian langsung pada aplikasi Gallery dan Voice Recorder di Galaxy Z Fold7 dan Z Flip7.

Kini, fitur tersebut telah bertransformasi sepenuhnya menjadi pengalaman audio real-time. Pengguna dapat memisahkan hingga mengoptimalkan suara manusia, musik, dan kebisingan latar secara instan saat konten diputar.