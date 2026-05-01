Koster Restorasi Parahyangan Pura Besakih, Kembalikan Pakem Arsitektur Asli Bali

Jumat, 01 Mei 2026 – 22:35 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster memulai pelaksanaan upacara Ngeruak/Mulang Dasar dan peletakan batu pertama (groundbreaking) Tahap II Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Pura Banua, Besakih, Rendang, Karangasem, Jumat (1/5). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Gubernur Wayan Koster resmi memulai langkah besar yang telah lama dirancangnya: Restorasi Kawasan Parahyangan di Pura Agung Besakih, pusat spiritual umat Hindu Bali sekaligus titik kosmologi Pulau Dewata.

Momentum sakral itu ditandai dengan pelaksanaan upacara Ngeruak/Mulang Dasar dan peletakan batu pertama (groundbreaking) Tahap II Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Pura Banua, Besakih, Rendang, Karangasem, Jumat (1/5).

Koster di depan para undangan di Wantilan Kesari Warmadewa menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan restorasi menyeluruh kawasan suci untuk mengembalikan bentuk, struktur, dan nilai asli Parahyangan sesuai pakem arsitektur Bali.

“Ini bukan pembangunan baru, bukan juga rehab biasa. Ini restorasi, membangun kembali dengan tetap mempertahankan keaslian,” kata Koster.

Menurut Koster, restorasi ini berangkat dari realitas lapangan yang selama puluhan tahun menunjukkan ketidakteraturan.

Mulai dari Kori Candi Bentar, penyengker, hingga palinggih, ditemukan perbedaan mencolok dalam material, warna, motif, hingga ukuran.

Material bangunan bervariasi, mulai batu padas, bata merah, hingga beton campuran semen dan pasir, dengan kualitas yang tidak seragam.

Sebagian bangunan bahkan mengalami kerusakan, berlumut, dan tidak terawat.

