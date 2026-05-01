Galaxy S26 Dobrak Pasar HP AI, Bikin Praktis & Riset Makin Valid

bali.jpnn.com, DENPASAR - Samsung Electronics Indonesia (SEI) baru saja mendefinisikan ulang arti fleksibilitas lewat Galaxy S26 Series.

Tak perlu lagi berpindah antar aplikasi, perangkat ini secara radikal langsung menyatukan Google Gemini dan Perplexity ke dalam jantung sistemnya.

Ditopang kapabilitas Galaxy AI yang semakin jenius, seperti fitur Semantic Search, pengguna kini memiliki asisten serba bisa yang sanggup melahirkan ide segar hingga mengelola file secepat kilat.

"Pengguna tak perlu lagi galau memilih tools AI.

Di Galaxy S26 Series, semuanya tersedia dan saling melengkapi," ujar MX Product Marketing Senior Manager SEI Ilham Indrawan.

Butuh percikan ide kreatif? Ada Gemini. Butuh data riset valid dan mendalam? Perplexity siap melayani.

Keduanya bisa diakses instan hanya lewat perintah suara. Masa depan benar-benar ada dalam genggaman.

"Kami menyempurnakannya dengan Galaxy AI, fitur cerdas bawaan Samsung yang secara eksklusif mempermudah rutinitas harian pengguna, seperti mencari file lama cukup dengan deskripsi visual.