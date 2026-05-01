Sektor Transportasi Berkembang, Kemnaker Buka Akses Kerja Luas Lewat Transjakarta

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk memperluas akses lapangan kerja sekaligus menggenjot kompetensi pekerja di sektor transportasi publik.

Sinergi strategis ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta, Kamis (30/4).

Langkah besar ini ditandai dengan prosesi penandatanganan oleh Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi dan Dirut Transjakarta Welfizon Yuza, yang disaksikan Wamenaker Afriansyah Noor.

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Syamsi Hari dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Jakarta Syarifudin.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi pintu gerbang bagi tenaga kerja lokal untuk memiliki daya saing tinggi melalui standarisasi kompetensi yang lebih mumpuni.

Wamenaker Afriansyah Noor menyatakan kerja sama ini merupakan upaya Kemnaker untuk memperkuat layanan ketenagakerjaan yang lebih terhubung dengan kebutuhan industri, sekaligus memperluas peluang kerja bagi masyarakat.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan tidak hanya peningkatan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga terbukanya akses kerja yang lebih luas, khususnya di sektor transportasi yang terus berkembang,” ujar Wamenaker Afriansyah Noor.

Ia menambahkan, Kemnaker akan mengoptimalkan berbagai program, mulai dari pelatihan vokasi, pemagangan nasional, hingga layanan pasar kerja berbasis digital melalui Pusat Pasar Kerja.