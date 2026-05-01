JPNN.com

Sektor Transportasi Berkembang, Kemnaker Buka Akses Kerja Luas Lewat Transjakarta

Jumat, 01 Mei 2026 – 16:50 WIB
Wamenaker Afriansyah Noor. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk memperluas akses lapangan kerja sekaligus menggenjot kompetensi pekerja di sektor transportasi publik.

Sinergi strategis ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta, Kamis (30/4).

Langkah besar ini ditandai dengan prosesi penandatanganan oleh Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi dan Dirut Transjakarta Welfizon Yuza, yang disaksikan Wamenaker Afriansyah Noor.

Baca Juga:

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Syamsi Hari dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Jakarta Syarifudin.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi pintu gerbang bagi tenaga kerja lokal untuk memiliki daya saing tinggi melalui standarisasi kompetensi yang lebih mumpuni.

Wamenaker Afriansyah Noor menyatakan kerja sama ini merupakan upaya Kemnaker untuk memperkuat layanan ketenagakerjaan yang lebih terhubung dengan kebutuhan industri, sekaligus memperluas peluang kerja bagi masyarakat.

Baca Juga:

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan tidak hanya peningkatan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga terbukanya akses kerja yang lebih luas, khususnya di sektor transportasi yang terus berkembang,” ujar Wamenaker Afriansyah Noor.

Ia menambahkan, Kemnaker akan mengoptimalkan berbagai program, mulai dari pelatihan vokasi, pemagangan nasional, hingga layanan pasar kerja berbasis digital melalui Pusat Pasar Kerja.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kementerian Ketenagakerjaan PT Transportasi Jakarta Kemnaker Transjakarta transportasi tenaga kerja pelatihan vokasi magang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Persebaya vs PSBS, Persib Kontra PSIM, MU versus Bali United - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persebaya vs PSBS, Persib Kontra PSIM, MU versus Bali United

  2. Irfan Jaya Puas Bali United Menang Beruntun, Ungkap Alasan tak Selebrasi - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Puas Bali United Menang Beruntun, Ungkap Alasan tak Selebrasi

  3. Bali United Mulai Unjuk Gigi, Johnny Jansen Buka-bukaan Soal Kritik Suporter - JPNN.com Bali

    Bali United Mulai Unjuk Gigi, Johnny Jansen Buka-bukaan Soal Kritik Suporter

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU