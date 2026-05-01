JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kadisnaker IB Setiawan: Standar Hidup Layak di Bali Seharusnya Rp5 Juta

Kadisnaker IB Setiawan: Standar Hidup Layak di Bali Seharusnya Rp5 Juta

Jumat, 01 Mei 2026 – 16:37 WIB
Kadisnaker IB Setiawan: Standar Hidup Layak di Bali Seharusnya Rp5 Juta - JPNN.com Bali
Disnaker Bali mengakui UMP Bali belum sesuai standard hidup layak saat menerima FSPM Bali dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional, Denpasar. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, blak-blakan soal kondisi upah di Pulau Dewata menyambut Hari Buruh Internasional.

Menurut Ida Bagus Setiawan di depan massa Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali, Upah Minimum Provinsi (UMP) saat ini belum sesuai standar hidup layak.

"Tantangan ke depan sebenarnya komponen hidup layak kita di Bali itu Rp5 jutaan, sementara UMP yang bisa ditetapkan baru Rp3,2 juta," ujar Ida Bagus Setiawan dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Ida Bagus Setiawan menegaskan butuh lompatan drastis untuk mengejar ketertinggalan angka tersebut agar kesejahteraan buruh benar-benar terwujud.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana sendiri menyatakan salah satu persoalan buruh di Bali khususnya sektor pariwisata adalah tidak mendapat upah yang layak.

Padahal, Bali merupakan tulang punggung devisa pariwisata nasional dengan menyumbang lebih dari 50 persen total devisa pariwisata Indonesia.

Baca Juga:

Namun, justru pelaku pariwisata, khususnya pekerja di sektor akomodasi hotel dan restoran, mendapatkan ketidakadilan.

Faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi adalah status PKWT atau pekerja kontrak, pekerja magang, dan juga pekerja perjanjian kerja harian (PKH) yang semakin masif diterapkan.

Disnaker Bali mengakui UMP Bali belum sesuai standard hidup layak saat menerima FSPM Bali. UMP Bali saat ini baru Rp3,2 juta, idealnya Rp5 juta
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Disnaker Bali Standar Hidup Layak Bali UMP Bali Federasi Serikat Pekerja Mandiri FSPM Bali Kadisnaker Bali Ida Bagus Setiawan Hari Buruh Internasional upah minimum provinsi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Persebaya vs PSBS, Persib Kontra PSIM, MU versus Bali United - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persebaya vs PSBS, Persib Kontra PSIM, MU versus Bali United

  2. Irfan Jaya Puas Bali United Menang Beruntun, Ungkap Alasan tak Selebrasi - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Puas Bali United Menang Beruntun, Ungkap Alasan tak Selebrasi

  3. Bali United Mulai Unjuk Gigi, Johnny Jansen Buka-bukaan Soal Kritik Suporter - JPNN.com Bali

    Bali United Mulai Unjuk Gigi, Johnny Jansen Buka-bukaan Soal Kritik Suporter

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU