Jembrana Berangkatkan 456 PMI Lewat Subsidi Kredit, Tanpa Beban Bunga Tinggi

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Ratusan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Calon Peserta Pemagangan Luar Negeri (CPPLN) asal Jembrana tersenyum semringah.

Sekian lama menunggu, CPMI dan CPPLN siap diberangkatkan menuju sejumlah negara tujuan di Benua Amerika, Eropa, Jepang hingga Uni Emirat Arab (UEA).

Total calon PMI dan CPPLN yang akan diberangkatkan sebanyak 456 dari 17 LPK yang di Jembrana.

Mereka dibagi dalam tiga sektor, yakni Hospitality (Perhotelan), Program Bahasa Jepang dan Spa Terapis.

Mereka bisa berangkat bekerja ke luar negeri berkat program subsidi kredit PMI yang diluncurkan Pemkab Jembrana.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengatakan program subsidi kredit PMI hadir untuk membantu masyarakat agar tidak kesulitan mencari biaya saat akan bekerja ke luar negeri.

Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat bisa berangkat secara aman, resmi, dan tidak terbebani pinjaman berbunga tinggi.

“Program ini kami hadirkan supaya masyarakat lebih ringan dalam mempersiapkan keberangkatan.