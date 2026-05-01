Hujan Masih Mengguyur Bali saat Kemarau, Cek Wilayah Terdampak!

Jumat, 01 Mei 2026 – 08:27 WIB
Ilustrasi hujan mengguyur Bali hari ini. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar memprediksi hujan masih mengguyur sebagian wilayah Provinsi Bali pada periode 30 April – 2 Mei 2026.

Level waspada yang ditandai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli, Gianyar, Klungkung dan Karangasem.

BMKG juga meminta masyarakat agar mewaspadai potensi angin kencang hari ini.

Berdasarkan kondisi sinoptik, pola angin di perairan utara Bali umumnya bergerak dari arah timur - tenggara dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar 4 – 20 knot.

Pergerakan angin di selatan Bali umumnya bergerak dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan berkisar 4 – 25 knot.

BMKG Denpasar menjelaskan kondisi angin dan gelombang laut berisiko terhadap keselamatan pelayaran di perairan Bali, baik di perairan utara maupun selatan Bali.

Di perairan Selat Lombok bagian utara, tinggi gelombang berkisar 1,25 – 2,5 meter.

Di perairan Selat Badung, Selat Bali bagian selatan, perairan selatan Pulau Bali, dan Selat Lombok bagian selatan berkisar 2,5 - 4.0 meter.

TAGS   hujan Bali angin kencang cuaca prakiraan cuaca BMKG Indonesia musim kemarau

