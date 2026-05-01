Upacara Piodalan Pura di Bali Jumat (1/5), Cek Jadwal & Lokasinya!

Jumat, 01 Mei 2026 – 05:55 WIB
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan persembahyangan saat piodalan. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (1/5) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Pon Kulantir.

Hari ini bertepatan dengan Purnama Jiyestha.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Jumat (1/5) saat Sukra Pon Kulantir: Tersebar di Tabanan, Denpasar, Karangasem, Malang dan NTB
