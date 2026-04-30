Anggota MPDN Klungkung & Notaris Pengganti Badung Resmi Dilantik, Kakanwil Berpesan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali melaksanakan kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dan Notaris Pengganti di Kabupaten Badung, Kamis (30/4).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan fungsi pengawasan serta pelayanan kenotariatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

Turut hadir perwakilan organisasi Ikatan Notaris Indonesia serta para undangan lainnya yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas jabatan kenotariatan.

Dalam kegiatan tersebut, Putu Darma Aditya Westa resmi dilantik sebagai Anggota MPDN Kabupaten Klungkung.

Selain itu, Ni Nengah Dwi Dharmayanthi juga diambil sumpahnya sebagai Notaris Pengganti di Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelantikan anggota MPDN Kabupaten Klungkung dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan akibat adanya perpindahan tugas salah satu anggota sebelumnya.

Langkah ini penting guna memastikan fungsi pengawasan terhadap notaris tetap berjalan secara optimal dan berkesinambungan.