S26 Series Jadi Standar Baru AI Phone, Bikin Kerja Makin Efisien

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pernah membayangkan ponsel yang tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda mengetiknya?

Bagi pengguna modern, smartphone harus menjadi solusi, bukan sekadar alat.

Itulah visi di balik Samsung Galaxy S26 Series. Dengan teknologi Galaxy AI yang kini lebih peka, perangkat ini tidak hanya menunggu perintah, tetapi bergerak bersama Anda.

Mengatur jadwal, menyortir informasi, hingga memangkas beban kerja kini terasa lebih alami. Bersama Galaxy S26, performa ekstrem bertemu dengan kenyamanan intuitif untuk mendukung gaya hidup digital yang serba cepat.

“Pengguna hari ini tidak hanya membutuhkan performa tinggi, tetapi perangkat yang mampu berpikir satu langkah lebih maju,” ujar MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Ilhan Indrawan.

Galaxy S26 Series sebagai AI Phone dirancang dengan berbagai fitur Galaxy AI yang paling lengkap termasuk Bixby, Gemini, dan Perplexity untuk bekerja secara proaktif dalam keseharian.

Mulai dari memberikan saran tepat waktu, mengorganisir konten secara otomatis, hingga menangani tugas kompleks di latar belakang tanpa perintah manual.

“Jadi, pengalaman multitasking terasa jauh lebih ringan dan efisien,” kata Ilham Indrawan.