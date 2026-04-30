Rekomendasi Pansus TRAP DPRD Bali Tegas!  Stop Operasional Vila Plataran di TNBB

JPNN.com

Kamis, 30 April 2026 – 17:05 WIB
Pansus TRAP DPRD Bali minta tutup sementara vila mewah di Plataran sebab dibangun di atas mangrove kawasan Taman Nasional Bali Barat, Denpasar, Rabu (29/4/2026) kemarin. Foto: ANTARA/ho-DPRD Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali kembali mengambil sikap tegas.

Pansus TRAP DPRD Bali merekomendasikan penutupan sementara sejumlah vila diduga berdiri di atas mangrove di tengah Taman Nasional Bali Barat (TNBB).

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha mengatakan rekomendasi tersebut berdasar dari hasil sidak di kawasan resor mewah Plataran, Kabupaten Buleleng.

Baca Juga:

Dalam sidak tersebut, I Made Supartha didampingi anggota, yakni Somvir, Ketut Rochineng, Nyoman Budiutama, Oka Antara, Dyah Setuti, dan Gusti Mahendra Jaya.

Di lokasi, Pansus TRAP DPRD Bali menemukan dugaan pelanggaran serius terhadap aturan tata ruang dan perlindungan lingkungan.

Pertama, kawasan resor Plataran tersebut berdiri di dalam Taman Nasional Bali Barat di atas lahan seluas kurang lebih 382 hektare dengan total 18 vila.

Baca Juga:

Dari jumlah tersebut, setidaknya lima unit vila mewah teridentifikasi berdiri langsung di atas kawasan konservasi mangrove.

Selain itu ditemukan indikasi kuat adanya aktivitas penebangan mangrove, pemadatan lahan, serta pelanggaran terhadap garis sempadan pantai sejauh 100meter dari garis air pasang tertinggi.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pansus TRAP Pansus TRAP DPRD Bali Resor Plataran vila vila mewah Taman Nasional Bali Barat Buleleng mangrove

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU