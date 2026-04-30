Akselerasi Kinerja Periode B04, Kemenkum Bali Ikut Anev Terpusat secara Virtual

Kamis, 30 April 2026 – 09:56 WIB
Kanwil Kemenkum Bali mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (ANEV) Kinerja Kementerian Hukum Periode B04 Tahun 2026 secara daring melalui sambungan virtual dari Ruang Darmawangsa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Rabu (29/4). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (ANEV) Kinerja Kementerian Hukum Periode B04 Tahun 2026 secara daring.

Kegiatan yang berpusat di Jakarta ini diikuti melalui sambungan virtual dari Ruang Darmawangsa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Rabu (29/4).

Hadir secara langsung, Kepala Kanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, didampingi Kadiv Pelayanan Hukum, Kadiv PPPH serta jajaran Pejabat Manajerial terkait.

Rapat Anev tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum RI Nico Afinta.

Dalam arahannya, Nico Afinta menekankan bahwa pelaksanaan evaluasi ini merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas serta melakukan percepatan pencapaian kinerja di seluruh lini Kementerian Hukum.

Ia berharap seluruh satuan kerja dapat bergerak cepat dan tepat sesuai dengan rujukan regulasi penataan organisasi yang baru guna memastikan program kerja berjalan efektif.

Agenda utama pertemuan ini diisi dengan paparan capaian kinerja dari masing-masing Biro dan Sekretaris di lingkungan Unit Eselon I Kementerian Hukum.

Paparan tersebut mencakup evaluasi terhadap progres kegiatan, penyerapan anggaran, hingga kendala teknis yang dihadapi selama periode B04 tahun 2026.

TAGS   Kemenkum RI Kemenkum Bali Sekjen Kemenkum Nico Afinta Anev Anev Kinerja Periode B04 Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah

