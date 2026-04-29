JPNN.com Bali Bali Terkini Wuling Eksion Mengaspal di Bali, SUV 7-Seater Canggih dengan Pilihan EV dan PHEV

Wuling Eksion Mengaspal di Bali, SUV 7-Seater Canggih dengan Pilihan EV dan PHEV

Rabu, 29 April 2026 – 21:19 WIB
Wuling Eksion Mengaspal di Bali, SUV 7-Seater Canggih dengan Pilihan EV dan PHEV - JPNN.com Bali
Wuling Motors memboyong produk baru Wuling Eksion - SUV 7 seater canggih ke hadapan publik Bali melalui pameran di Living World Denpasar, Rabu (29/4). Foto; Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Setelah sukses meluncur di Jakarta, Wuling Motors kini memboyong Wuling Eksion ke hadapan publik Bali melalui pameran di Living World Denpasar, Rabu (29/4).

SUV 7-seater terbaru ini hadir sebagai solusi mobilitas fleksibel bagi keluarga modern dengan dua pilihan teknologi ramah lingkungan: EV (Listrik) dan Plug-in Hybrid (PHEV).

Membawa semangat Exploring Family Journeys, Wuling Eksion dibekali empat pilar teknologi mutakhir untuk mendukung setiap perjalanan keluarga.

Mulai dari Wonder Flexible Modular System (WFMS) sebagai platform kendaraan elektrifikasi dan LING Power Hybrid System untuk efisiensi energi dan performa yang halus.

Kemudian LING OS untuk konektivitas pintar hingga MAGIC Battery Pro yang menghadirkan perlindungan menyeluruh.

“Wuling Eksion dirancang untuk mendukung setiap perjalanan keluarga dengan dukungan teknologi cerdas dan perlindungan menyeluruh," ujar Regional Sales Manager Wuling Motors Rheza Adidarma, Rabu (29/4).

Wuling Eksion tampil tangguh dengan bahasa desain Muscular Flowline yang ikonik melalui lampu depan-belakang berbentuk huruf X.

Setiap varian memiliki karakter unik: honeycomb grille pada model PHEV dan aerodynamic bumper pada model EV, lengkap dengan velg 18 inci bergaya two-tone.

Setelah sukses meluncur di Jakarta, Wuling Motors kini memboyong Wuling Eksion ke hadapan publik Bali melalui pameran di Living World Denpasar, Rabu (29/4).
TAGS   Wuling Motors Wuling Eksion Jakarta Bali SUV 7-Seater mobil listrik

