Inovasi Canggih Samsung Galaxy S26: Privasi Level Piksel, Pas untuk Perempuan Aktif

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dunia makin digital, privasi semakin rawan.

Samsung Galaxy S26 Series pun hadir sebagai standar baru bagi perempuan dengan mobilitas tinggi yang mengutamakan keamanan data.

Melalui fitur Privacy Display, Samsung memperkenalkan teknologi perlindungan layar pertama di dunia yang mampu memblokir pandangan mata asing dari berbagai sudut.

Dengan kontrol hingga level piksel, layar Galaxy S26 Series memastikan aktivitas digital Anda tetap menjadi rahasia Anda sendiri.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia Ilham Indrawan mengungkapkan bahwa perempuan masa kini butuh privasi ekstra untuk tetap produktif.

Melalui inovasi Privacy Display pada Galaxy S26 Series, Samsung menawarkan perlindungan data yang bekerja hingga tingkat piksel.

"Kami ingin mendukung perempuan modern agar dapat beraktivitas dengan lebih tenang dan bebas di mana pun," ujar Ilham.

Dengan teknologi ini, kenyamanan visual tetap terjaga sementara rahasia pribadi tetap aman dari pandangan orang sekitar.