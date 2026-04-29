Koster Pasang Target Ambisius, Proyek Infrastruktur di Bali Kelar 2029, ternyata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster memasang target ambisius sebelum mengakhiri jabatan keduanya sebagai kepala daerah Provinsi Bali.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan seluruh pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten di Pulau Bali diharapkan tuntas pada 2029.

Infrastruktur baru ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

“(Pembangunan) itu semua akan saya bangun sampai semua selesai.

Infrastruktur di Bali ke Karangasem, Klungkung, Tabanan, Buleleng dan Jembrana semua selesai 2029,” kata Koster di sela pembukaan Bali Digital Innovation (Baligivation) 2026 di Denpasar, Bali, Selasa kemarin (28/4).

Koster membeberkan sejumlah proyek infrastruktur yang dalam waktu dekat dibangun, di antaranya jalan bawah tanah (underpass) Jimbaran dengan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp350 miliar.

Proyek itu dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang rencananya dibangun pada 2026 dan ditargetkan selesai 2027.

Kemudian pembangunan gedung parkir di kawasan sekitar Pura Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli.