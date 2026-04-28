Kemenkum Bali Memperketat Pengawasan Notaris di Tabanan, Sentil Integritas & Disiplin

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali melalui Majelis Pengawas Wilayah (MPW) memperketat pengawasan terhadap para notaris di Kabupaten Tabanan, Selasa (28/4).

Hal ini dalam rangka menjaga kualitas layanan kenotariatan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat tertib administrasi serta meningkatkan profesionalisme notaris dalam menjalankan jabatannya.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah hadir langsung bersama Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Adhi Karmayana, beserta jajaran Administrasi Hukum Umum (AHU).

Kehadiran pimpinan ini menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.

Pengawasan difokuskan pada pemenuhan kewajiban notaris, khususnya terkait pelaporan jaminan fidusia secara berkala melalui sistem yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Kakanwil Eem Nurmanah Sorot Disiplin dan Partisipasi Aktif Jajaran

Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya keterlambatan pelaporan dan ketidaksesuaian data, sehingga diperlukan langkah pembinaan yang lebih intensif dan terarah.

MPW juga melaksanakan pengawasan terhadap notaris yang baru dilantik guna memastikan mereka telah menjalankan jabatan secara nyata sesuai ketentuan yang berlaku.