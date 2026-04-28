Kemenkum Bali Memperketat Pengawasan Notaris di Tabanan, Sentil Integritas & Disiplin

Selasa, 28 April 2026 – 21:23 WIB
akanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah hadir langsung bersama Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Adhi Karmayana, beserta jajaran Administrasi Hukum Umum (AHU) turun ke Tabanan melakukan pengawasan terhadap para notaris. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali melalui Majelis Pengawas Wilayah (MPW) memperketat pengawasan terhadap para notaris di Kabupaten Tabanan, Selasa (28/4).

Hal ini dalam rangka menjaga kualitas layanan kenotariatan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat tertib administrasi serta meningkatkan profesionalisme notaris dalam menjalankan jabatannya.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah hadir langsung bersama Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Adhi Karmayana, beserta jajaran Administrasi Hukum Umum (AHU).

Kehadiran pimpinan ini menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.

Pengawasan difokuskan pada pemenuhan kewajiban notaris, khususnya terkait pelaporan jaminan fidusia secara berkala melalui sistem yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya keterlambatan pelaporan dan ketidaksesuaian data, sehingga diperlukan langkah pembinaan yang lebih intensif dan terarah.

MPW juga melaksanakan pengawasan terhadap notaris yang baru dilantik guna memastikan mereka telah menjalankan jabatan secara nyata sesuai ketentuan yang berlaku.

Kanwil Kemenkum Bali melalui Majelis Pengawas Wilayah (MPW) memperketat pengawasan terhadap para notaris di Kabupaten Tabanan
TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Bali tabanan notaris notaris pengganti Jaminan Fidusia Majelis Pengawas Wilayah Notaris

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata - JPNN.com Bali

    Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata

  2. Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan - JPNN.com Bali

    Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan

  3. Johnny Jansen Puas Bikin PSM tak Berkutik: Kami Kontrol Laga Sepenuhnya! - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Bikin PSM tak Berkutik: Kami Kontrol Laga Sepenuhnya!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU