Samsung Galaxy S26 Ultra Usung Fitur Privacy Display, Tangkal Shoulder Surfing

bali.jpnn.com, DENPASAR - Di tengah masifnya digitalisasi, keamanan data pribadi kini menjadi prioritas utama.

Menjawab tantangan tersebut, Samsung Electronics Indonesia meningkatkan standar keamanan pada Galaxy S26 Ultra melalui fitur terbaru, Privacy Display.

Fitur ini dirancang khusus untuk memproteksi privasi visual pengguna saat mengakses informasi sensitif di ruang publik.

Pasalnya, risiko penyalahgunaan akun hingga kerugian finansial mengintai ketika detail seperti PIN, password, OTP, atau rincian transaksi terlihat oleh orang asing.

Samsung secara spesifik menyasar ancaman shoulder surfing—teknik pencurian data di mana pelaku mengintip layar korban saat mengakses informasi pribadi, seperti mobile banking.

Dengan Privacy Display, momen sederhana seperti membalas pesan di tengah keramaian kini jauh lebih aman tanpa perlu khawatir mata-mata jahil di sekitar Anda.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Ilham Indrawan, mengungkapkan bahwa Privacy Display merupakan terobosan revolusioner dari tim engineering Samsung.

Teknologi ini dirancang mampu mencegah aksi intip layar tanpa mengorbankan kenyamanan visual pengguna.