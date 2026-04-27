Kakanwil Eem Nurmanah Sorot Disiplin dan Partisipasi Aktif Jajaran

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali menggelar apel pagi rutin pada Senin (27/04) dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Eem Nurmanah.

Apel pagi diikuti oleh seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

Kegiatan apel berlangsung tertib dan menjadi momentum bagi pimpinan untuk menyampaikan arahan strategis kepada seluruh pegawai.

Khususnya terkait penguatan kedisiplinan dan peningkatan partisipasi aktif dalam setiap kegiatan organisasi.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menegaskan pentingnya kedisiplinan sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur.

Kakanwil Eem juga menekankan bahwa keterlibatan seluruh jajaran dalam setiap kegiatan merupakan bentuk nyata dukungan terhadap kinerja organisasi.

“Disiplin harus dimulai dari hal-hal kecil, seperti kehadiran tepat waktu dalam apel maupun kegiatan lainnya.

Ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari komitmen kita sebagai ASN,” kata Kakanwil Eem Nurmanah.